Como é participar da comissão de cotas raciais da USP

Graças às cotas, o percentual de pretos e pardos na graduação da USP saltou de 9% em 2005 para 23% em 2022.

Até 2022, bastavam as autodeclarações dos candidatos para acessar as cotas étnico-raciais. Apontavam-se falsificações, que geravam centenas de denúncias e, em alguns casos, o desligamento de alunos mesmo às portas da formatura.

Pressão social contra as fraudes

As comissões de heteroidentificação nascem por essa pressão contra as fraudes. Elas são formadas por professores, alunos, servidores e membros da sociedade civil para avaliar as autodeclarações dos candidatos às cotas raciais. Os critérios de composição incluem maioria de integrantes negros, diversidade de gênero e preferência por pessoas com experiência no tema da igualdade racial.

O STF (Supremo Tribunal Federal) se pronunciou a favor das comissões de heteroidentificação em uma decisão de 2018. À época, o então relator, ministro Luís Roberto Barroso, mencionou a "grande dificuldade" de se instituir "um método de definição dos beneficiários da política [de cotas] e de identificação dos casos de declaração falsa".

Na condição de professor da USP, participei de uma das comissões de heteroidentificação do vestibular 2025.