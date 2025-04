'Fazer em vez de falar' é caminho para o cristão, diz papa em autobiografia

"Certa vez, um jovem me perguntou: na universidade, tenho muitos amigos que são agnósticos ou ateus; o que devo dizer para que se tornem cristãos? Nada, respondi. A última coisa que você deve fazer é falar. Primeiro, deve fazer; então quem vir como você vive e administra sua vida é que perguntará: por que você faz isso? Nesse momento, você poderá falar. Com os olhos. Com os ouvidos. Com as mãos. E só depois com as palavras. No testemunho de uma vida, a palavra vem depois, é consequência."

O episódio é um entre os tantos narrados em Esperança - A Autobiografia, a primeira de um papa na história, lançada no começo deste ano.

A intenção de Francisco (1936-2025) era que o livro fosse publicado apenas após sua morte. "Mas o novo Jubileu da Esperança [nome particular de um ano estabelecido pelo Papa] e as exigências do tempo o convenceram a difundir agora esta preciosa herança", escreve o coautor Carlo Musso, jornalista italiano que desde 2019 entrevistou Francisco e analisou documentos públicos e privados para ajudar a contar a história.