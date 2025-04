Plano de Educação do MEC não recupera tempo perdido, diz especialista

Não foram consideradas dimensões mais amplas, como infraestrutura, formação e valorização docente e condições socioeconômicas dos estudantes, que impactam diretamente o cumprimento das metas. Por fim, tivemos falta substancial de articulação entre os planos e leis orçamentárias e planos plurianuais em todas as esferas federativas, o que impediu a priorização dos planos e o avanço progressivo e combinado das várias políticas educacionais pelo país.

A Campanha diz que o PL apresentado pelo MEC avança em aspectos ligados à igualdade e à equidade. Poderia mencionar alguns dos destaques quanto a esses pontos?

O PL do MEC traz avanços importantes em igualdade e equidade, especialmente ao incorporar uma perspectiva transversal desses temas nas metas, ainda que em muitos casos falte especificidade. Assim, nos objetivos da educação básica ao ensino superior vemos propostas universalizantes de acesso e permanência, por exemplo, mas também metas específicas para os grupos que necessitam de maior focalização e inclusão.

Quais as principais diferenças entre o texto do governo e o da Conae?

As diferenças entre o texto do governo e o da Conae são significativas. A Conae propõe uma abordagem mais ousada, com metas no sentido de recuperar o tempo de descumprimento deste Plano atual. Traz também uma perspectiva de avaliação mais estrutural da educação e a vinculação mais sólida com a articulação intersetorial com áreas como cultura, meio ambiente e trabalho.

Já o PL do MEC é mais tímido, omisso em temas cruciais como justiça climática, gênero, migração e refúgio, além de não recuperar suficientemente em termos de alcance e prazos as metas não cumpridas do PNE anterior. A Conae também enfatiza a educação popular e direitos humanos de forma mais central, enquanto o governo prioriza uma visão mais técnica e menos vinculada a políticas sociais amplas.