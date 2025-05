Pânico moral vira arma no mundo contra educação sexual nas escolas

Para começar, "Anna", "Giulio" e "Matilde" provavelmente não existem. A coluna testou as supostas fotos nos sites Sight Engine e AI or Not, que detectam imagens geradas por inteligência artificial. Ambos cravaram que "Giulio" e "Matilde" são produto de IA —o Sight Engine atribuiu 99% de probabilidade. E que "Anna" pode ter sido manipulada —55% de certeza, para o Sight Engine.

A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa da ProVita com três questões: 1- "Anna", "Giulio" e "Matilde" são crianças e jovens reais? 2- Caso sejam, como e onde ocorreram os episódios específicos descritos nos cartazes? 3- Se as imagens foram geradas por inteligência artificial ou compradas de banco de imagens, essa sinalização está comunicada claramente nos cartazes?

A ONG não respondeu até a publicação deste texto.

Mas a desinformação prescinde dos avanços tecnológicos mais recentes. A retórica em defesa da "família tradicional" lança mão das falácias discursivas habituais do campo ultraconservador. Uma lista não exaustiva inclui o uso do exemplar saliente (destacar um caso "fora da curva" como se fosse a norma), inversão de sinais (transformar defensores da igualdade de gênero em "doutrinadores"), vitimização (legitimação da homofobia ou da transfobia como "liberdade de expressão"), teorias da conspiração (professores são "perigosos militantes travestidos de educadores"), exagero, tom inflamado, falsidade ("As escolas italianas se tornaram verdadeiros laboratórios ideológicos LGBTQ+", conforme o texto do manifesto).

Ao pregarem que a formação moral e sexual das crianças e jovens deve ser exclusividade da família, os movimentos negam informações importantes sobre saúde sexual e, como escreve Junqueira, "estimulam a repatologização das homossexualidades e transgeneridades, entre outros posicionamentos que representam cerceamentos a direitos e garantias fundamentais".