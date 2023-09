No processo aberto contra a emissora, Luana disse também ter sido ofendida, perseguida e humilhada pelo programa.

"Luana não pode sair de casa livremente porque, a qualquer momento, os réus ficam na espreita da autora espionando seus passos para a abordarem de surpresa com as mais odiosas agressões, coletando indevidamente sua imagem que são exibidas no seu programa sem autorização", afirmaram seus advogados no processo.

A Justiça, no entanto, considerou que não houve perseguição ou ofensa, mantendo a condenação por dano moral apenas em razão da exploração indevida da imagem.

O processo transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. A Band e os humoristas podem apenas questionar o cálculo da atualização da condenação, que inclui juros, correção monetária e os honorários dos advogados das atrizes.

O valor de R$ 308 mi terá de ser pago de modo conjunto pelos membros do programa e a emissora.

Surita e Vesgo terão ainda de pagar, além disso, mais R$ 15,1 mil cada um.