O Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, rejeitou o pedido.

De acordo com a decisão, do dia 26 de setembro, a cantora não apresentou documentos que comprovassem os gastos com o tratamento médico, bem como o seu "alegado estado de precariedade financeira".

O pedido de Justiça gratuita foi feito em um processo no qual Simony é alvo de uma cobrança de uma suposta dívida de cerca de R$ 86,5 mil (valores de 2020, sem considerar a correção monetária e juros).

A cantora, que questiona a dívida e afirma não haver provas de que o serviço cobrado tenha sido oferecido, foi condenada em primeira instância a fazer o pagamento.

O seu recurso somente poderá ser analisado pelos desembargadores se ela depositar as custas processuais, estimadas em mais de R$ 4 mil.

Simony, de 47 anos, descobriu que tinha câncer de intestino em agosto de 2022. Na segunda-feira, dia 2 de outubro, fez o seu primeiro show desde o diagnóstico.