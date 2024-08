Zambelli é condenada por vazar telefone de mulher que a chamou de fascista

Gayer se defendeu dizendo que a professora "tenta se beneficiar da própria toopeza, pois foi ela quem iniciou o imbróglio com agressões verbais" à colega.

Ao condenar Zambelli e Gayer, a juíza Camila Franco Bariani disse ter sido indevida a divulgação do número do telefone celular:

"Os requeridos [os deputados] são pessoas públicas e possuem ciência do enorme alcance que suas mensagens públicas atingem", afirmou. "Ao divulgarem o número privado da autora do processo nas suas redes sociais, certamente procuravam que os seguidores oferecessem algum tipo de represália."

A juíza destacou que o valor da indenização ficou baixo do padrão desse tipo de caso, pois a professora, ao enviar a mensagem, "adotou um comportamento belicoso e, dentro do contexto eleitoral, assumiu o risco de sofrer represálias, as quais, no entanto, ultrapassar o limite da legalidade"

Os deputados ainda podem recorrer.