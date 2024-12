Neonazista brasileiro é condenado após postar emojis com o rosto de Hitler

O termo Misanthropic Division, segundo o processo, faz referência a um grupo internacional que cultua a ideologia da superioridade racial e ideais segregacionistas.

Em uma das fotos postadas, sempre de acordo com a Justiça, Welker usa uma camiseta do grupo e, no lugar do seu rosto, está sobreposta a imagem de uma caveira.

Prestações de serviços comunitários

Welker foi condenado pela 5ª Turma do TRF-SP a uma pena de dois anos de reclusão em regime aberto, mas a punição foi substituída pela prestação de serviços comunitários pelo mesmo período e o pagamento de um salário-mínimo para uma entidade assistencial.

Em primeira instância, a pena era de quatro anos de prisão em regime fechado, mas os desembargadores aceitaram parte dos argumentos da defesa e decidiram reduzi-la.

Welker disse à Justiça em interrogatório não ter entendido direito qual era o crime imputado a ele. Afirmou não se recordar de ter criado a página, que o site estava em russo e não sabia ler direito. Disse que acessava a página bem poucas vezes.