Aluna da USP que desviou R$ 1 mi passará por exame mental: pode ser médica?

A Justiça determinou que Alicia Dudy Muller Veiga, de 27 anos, que confessou ter desviado R$ 937 mil arrecadados pela comissão de formatura dos estudantes da Faculdade de Medicina da USP, passe por um exame de insanidade mental.

O teste psiquiátrico será feito pelo IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo) e o objetivo principal é avaliar se ela tinha capacidade à época dos fatos de compreender a natureza dos seus atos.

A então estudante, que recentemente obteve o registro do Conselho Regional de Medicina para atuar como médica, alegou no processo possuir uma doença psicológica com episódios depressivos frequentes, "situação agravada pela pandemia do coronavírus".