MP propõe acordo a Marçal para arquivar caso do desafio no Pico dos Marins

Durante as investigações, Marçal alegou que a escalada foi uma atividade esportiva desenvolvida por amigos, colegas e conhecidos, "sem relação" alguma com seu trabalho de "mentoria". Ele também defendeu que era "inverídica" a informação de que recebera qualquer remuneração financeira pelo evento.

Ele ainda afirmou que não era o líder da expedição, e que nenhum dos guias contratados o avisou sobre a proibição de subir a montanha na ocasião, assim como não teria sido alertado sobre os riscos da atividade.

Disse que, com o agravamento das condições climáticas, ele e os participantes mais experientes recomendaram aos demais que retornassem para o acampamento. Marçal declarou também que avisou quem decidiu prosseguir de que a responsabilidade seria individual, e que quem não se sentisse seguro deveria retornar. Segundo ele, a maioria retornou.

Marçal disse à polícia que o grupo que subiu e desceu da montanha não precisou de resgate dos bombeiros. Ele afirmou se sentir "perseguido" nesse caso por ser uma pessoa pública e politicamente exposta".

Ele citou no processo que o delegado responsável pelo inquérito considerou haver "um exagero persecutório" por parte do Ministério Público, "talvez pela repercussão do caso ou quem sabe pela popularidade do investigado".

A proposta de acordo para o encerramento do processo, mediante o pagamento dos R$ 273,2 mil a uma entidade social, foi feita pelo Ministério Público no início do mês à defesa de Marçal. O influenciador ainda não respondeu.