Justiça penhora salários de Ana Hickmann na Record por dívida de R$ 956 mil

A Justiça considerou que, como a apresentadora cedeu o salário para essa empresa, não cabe a regra da impenhorabilidade salarial (só admitida em casos excepcionais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça).

Ao se defender no processo de cobrança, a apresentadora disse não ter feito o empréstimo e alegou que a assinatura eletrônica lançada na documentação foi fraudada. Cita, inclusive, que a assinatura tem data de 15 de setembro de 2023, sendo que a cédula do crédito bancário foi emitida apenas três dias depois.

"Ao que tudo indica, a fraude apontada se deu para acobertar negócios escusos, realizados sem o conhecimento e o consentimento de Ana Hickmann", disse a defesa da apresentadora à Justiça.

A apresentadora citou na defesa ter separado do seu ex-marido Alexandre Bello Correa, e que um dos motivos seria justamente o fato de ter descoberto que ele havia contratado diversas dívidas em seu nome, sem o seu conhecimento. Hickmann também registrou à época da separação, em dezembro de 2023, um boletim de ocorrência no qual afirmou ter sido vítima de violência doméstica.

O banco declarou que a contratação do crédito foi feita por meio do aplicativo bancário, com uso de senha e token de caráter pessoal e intransferível. Antes de obter o crédito, disse o Original, Hickmanm abriu uma conta apresentando seus documentos pessoais e uma selfie.

"A executada [Hickmann] falta com a verdade", disse o banco na ação. "Ela tinha total consciência, já que a própria abriu a conta corrente, recebeu o valor do banco e, principalmente, utilizou-se do montante, inclusive mediante transferência de valores para empresas de sua propriedade", afirmou a instituição à Justiça.