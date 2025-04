Nelson Rubens perde apartamento no Guarujá por dívida de condomínio

Famoso pelo bordão "ok, ok ok", Nelson Rubens foi jurado do programa Silvio Santos, no SBT, e é um dos apresentadores do TV Fama, da Rede TV!.

O processo contra o apresentador foi aberto em 2017 pelo condomínio Edifício Cristina. Em 2020, ele chegou a assinar acordo para parcelar o pagamento da dívida, mas o descumpriu. O apartamento, então, foi penhorado e, posteriormente, levado a leilão.

Embora ciente do processo, Nelson Rubens não questionou os valores cobrados pelo condomínio na ação e tampouco se manifestou contra a realização do leilão.

O apresentador já declarou à Justiça, em outro processo, passar por dificuldades financeiras e que "sobrevive com o auxílio do filho", que lhe deposita R$ 3.500 por mês. A declaração foi dada em uma ação na qual foram bloqueados R$ 3.689 de sua conta bancária em razão de uma dívida com um mecânico.

Ao solicitar o desbloqueio das contas, a defesa de Rubens, afirmou que "a penhora dos valores caracteriza uma medida gravíssima que põe em risco a sua subsistência".

Na ação há ainda uma declaração de próprio punho, feita por Rubens em maio de 2023, na qual ele afirma "ganhar muito pouco". "E o pouco que ganho mal dá para suprir a alimentação, medicação e despesas gerais de um idoso", afirmou o apresentador.