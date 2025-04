Itaú é condenado por obrigar gerente a fazer dancinha em agência

Disse que os seus superiores faziam os questionamentos na frente dos outros funcionários, com palavrões, ameaças de demissão e rebaixamento.

"Se não bastasse todos os assédios sofridos, houve oportunidade em que ele foi compelido pela gestora a fazer danças para postar nas redes sociais", afirmou à Justiça o advogado Alan Honjoya, que o representa. "Não era uma opção. Ele era forçado a dançar."

Ao condenar o banco, a juíza Juliana Cunha Rodrigues citou que uma testemunha confirmou que a supervisora tratava o gerente de relacionamentos de forma rude e exigia que os funcionários gravassem vídeos na agência dançando, "com o intuito de vender produtos com preços promocionais".

"As condutas do réu [Itaú] se traduzem em abuso de seu poder", afirmou a juíza na sentença.

O Itaú já recorreu da decisão. O banco disse à Justiça que jamais o funcionário foi obrigado a realizar danças.

"As atividades mencionadas, como a participação em vídeos para redes sociais, sempre foram de caráter voluntário e recreativo, com o objetivo de promover a integração e o bem-estar entre os colaboradores", declarou a defesa do banco no processo. "Em nenhum momento houve qualquer tipo de coerção ou obrigatoriedade imposta pela gestora ou por qualquer outro superior hierárquico."