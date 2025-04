Universidade é condenada por trote; calouro foi agredido com peixe podre

A Justiça paulista condenou a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), na região metropolitana de São Paulo, por um trote violento praticado por estudantes do curso de medicina. O caso aconteceu em 2010.

Os calouros de medicina sofreram na ocasião as mais diversas humilhações e agressões, de acordo com processo movido pelo Ministério Público. Veteranos retiraram os calouros da sala de aula e os levaram em um ônibus para uma chácara, onde, após serem obrigados a passar por uma piscina de frutas estragadas, foram colocados em uma cruz.

Com os braços abertos, eram alvejados com ovos, cusparadas e até peixe podre. Os mais velhos também distribuíam tapas e esfregaram um fígado de boi no rosto dos novatos.