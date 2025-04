Gottino é condenado a pagar R$ 40 mil por chamar mulher de 'ladra'

A TV exibiu a imagem da mulher, que é motorista de aplicativo, e o apresentador, segundo o processo, disse: "Aí está o truque, ela disfarça bem! Quem é a ladra?"

A motorista, no entanto, provou que havia pagado R$ 3.000 pela compra da moto elétrica a um intermediário que havia anunciado a venda na internet. Essa pessoa, segundo o processo, não teria repassado os valores ao dono do equipamento.

Na ação, a mulher afirma que, após a divulgação da reportagem, teve de sair de casa, em razão da repercussão do caso junto aos vizinhos, e convive com o medo de ser reconhecida por algum passageiro.

"Se houvesse um mínimo de apuração, tal reportagem talvez não fosse ao ar, porém a necessidade de criar um sensacionalismo é maior do que a verdade", afirmaram à Justiça os advogados Fábio Feitosa e Rodrigo Jollenbeck, que a representam.

Além de Gottino, a Record e o comentarista Renato Lombardi - que disse: "não tenho dúvidas de que ela faz parte de uma quadrilha de estelionatários" -, também foram condenados na ação e devem pagar a indenização conjuntamente.

"O apresentador e o comentarista da Record exorbitaram do seu direito de informar, violando a honra da autora do processo", afirmou na decisão o desembargador Corrêa Patiño, relator do caso no Tribunal de Justiça de São Paulo.