Justiça penhora R$ 10,6 mil de Jefferson por dívida com Alexandre de Moraes

Segundo ele, existe "a necessidade de um olhar judicial atento, que resguarde o direito de defesa e a isonomia processual".

Jefferson afirmou que a aposentadoria é sua única fonte de renda e que as medidas determinadas pela Justiça "comprometem a subsistência" de sua família.

Aliado do então presidente Jair Bolsonaro, o ex-deputado foi preso no dia 23 de outubro de 2022 por ordem de Moraes em um processo no qual ele foi acusado de proferir discursos de ódio e atacar instituições democráticas. Jefferson tentou evitar a prisão fazendo disparos de fuzil e atirando granadas contra os policiais.

Em dezembro de 2024, ele foi condenado pelo STF a uma pena de nove anos, um mês e cinco dias de prisão.