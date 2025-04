Justiça condena empresário e corretor por agressão a Henri Castelli em AL

Castelli pediu indenização de R$ 412 mil

Castelli tratou publicamente do episódio em um vídeo divulgado em suas redes sociais dias depois dos fatos. Chorando, afirmou que havia sido "covardemente agredido", mostrou a fratura em sua mandíbula e disse que processaria os responsáveis.

Na ação, o ator pediu uma indenização de R$ 412 mil. Ele afirmou que foi agredido pelas costas, "por duas pessoas que não conhece" e com quem "nunca manteve diálogo ou qualquer tipo de relação".

"Foi muito triste o que aconteceu comigo. Fui agredido covardemente sem chance de me defender. Eu estava com alguns amigos e, do nada, fui puxado pelas costas, jogado no chão e agredido, vítima de socos e chutes no rosto", contou no vídeo publicado nas redes sociais.

O ator disse à Justiça que ainda sente dores na mandíbula, que se agravam com as alterações climáticas, e que tem a sensação contínua de deformação. Ele disse que passou a ter o hábito constante de esconder parte do rosto com as mãos em razão disso.

Um laudo assinado pelo perito Basílio de Almeida Milani informou ser possível que a estrutura anatômica da mandíbula de nunca mais volte ao seu formato 100% original.