Globo perde recurso e terá de indenizar goleiro por reprisar 'frango'

FRANGO!



O #CriaDoCaju Alexandre Cajuru, lamentavelmente, acaba de falhar no gol de João Paulo para a Ponte Preta sobre o CSA, sua equipe desde 2017.pic.twitter.com/OAXIB5uHDg -- Furacão pelo Mundo (@FuracaoXmundo) August 22, 2020

De acordo com a ação aberta pelo atleta, a emissora exibiu a imagem ao menos 4.800 vezes ao criar um vídeo sobre "os vacilos dos goleiros do Brasileirão", com inserções antes das partidas, nos intervalos e após os jogos dos torneios das séries A e B.

"Como era de se esperar, [a exibição reiterada] trouxe sérios dissabores, em virtude da repercussão no meio do futebol onde o goleiro vive e trabalha", afirmou à Justiça o advogado João de Araújo Júnior, que representa Cajuru.

"O que a emissora está fazendo com o ser humano extrapola todos os sensos comuns. Tais fatos destruíram a carreira de um jovem com muitos sonhos", ressaltando que ele não conseguiu renovar seu contrato e passou a enfrentar dificuldades para conseguir trabalhar em outros clubes.

Goleiro alegou que emissora não deixa 'sociedade esquecer' do lance

O goleiro afirmou no processo que já havia sofrido um grande abalo emocional em razão da falha, sentindo-se culpado. Mas achava que, com o tempo, os torcedores e os dirigentes se esqueceriam do ocorrido.