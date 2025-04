Justiça faz leva de condenações de empresas por assédio pró-Bolsonaro

A Stara Indústria de Implementos Agrícolas, por exemplo, foi condenada em segunda instância pela Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul a pagar uma indenização de R$ 30 mil a uma funcionária que relatou à Justiça ter sofrido coação eleitoral por parte da empresa.

De acordo com a ação, a Stara divulgou que, se Bolsonaro não vencesse o segundo turno, cortaria 30% do seu orçamento, em uma clara ameaça de realizar demissões.

"O empregador tinha a intenção deliberada de interferir no voto de seus empregados, que, em razão da subordinação hierárquica e da dependência financeira em relação à empresa, estavam vulneráveis à pressão para atender exclusivamente aos seus interesses ideológicos", afirmou na decisão o desembargador Marçal Figueiredo.

A empresa, que ainda pode recorrer, disse que apenas exerceu sua liberdade de expressão e que em nenhum momento houve ameaças ou pressão política sobre os funcionários. Afirmou que o comunicado sobre a possibilidade de cortes orçamentários era dirigido aos fornecedores, "sendo uma prática empresarial comum, baseada em projeções de mercado".

Funcionária obrigada a assistir a vídeos de Bolsonaro

Em Nilópolis, no Rio de Janeiro, a Justiça do Trabalho condenou a JMR Manutenção e Comércio a pagar R$ 10 mil a uma funcionária que foi obrigada a assistir vídeos com propaganda em favor de Bolsonaro, além de sofrer ameaças de demissão em caso de vitória do PT.