Band perde recurso e terá de pagar R$ 4,7 mi após 'destempero' de Datena

A Justiça rejeitou recurso da Rede Bandeirantes e a emissora terá de pagar uma multa de R$ 4,7 milhões por descumprimento de uma decisão judicial.

A ordem foi dada em uma ação na qual a Band foi processada após o apresentador José Luiz Datena atacar a empresa aérea Alitalia em 2009.

Datena deixou a Band no ano passado. O apresentador teve um programa no SBT, mas seu contrato com a emissora foi encerrado semana passada.