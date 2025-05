Fã processa Ronaldinho Gaúcho por 'decepção total' em jogo das estrelas

Citando o Código de Defesa do Consumidor, o fã declarou que "o evento era do Ronaldinho, com o nome dele". "Toda a propaganda foi feita utilizando o nome do Ronaldinho Gaúcho e do Cafu, e ele [Ronaldinho] simplesmente saiu no intervalo e foi embora sem dar qualquer satisfação", afirmou.

O advogado, que disse ter ficado frustrado e arrasado, declarou também que o ingresso vip lhe dava o direito de tirar uma fotografia com Ronaldinho, mas nem isso conseguiu. "É um absurdo o que aconteceu", disse o advogado.

Em relação a Cafu, o consumidor ressaltou que a postura do capitão do pentacampeonato foi bem diferente: "Exemplar como sempre, jogou os dois tempos, jogou bem, deu atenção para a torcida, foi simpático com todos", disse.

Além de Ronaldinho, a empresa Leonardo Morais Sports & Business Ltda, apontada como organizadora do evento na ação, também é alvo do processo.

"O réu [a empresa] agiu de extrema má-fé para se locupletar dos valores do ingresso, que foi absurdamente caro para a realidade brasileira vendendo algo que não existiu, enganando e usando do sentimento das pessoas", declarou.

Segundo Rocha, o evento foi uma sucessão de erros do começo ao fim. "Pessoas que foram anunciadas como participantes não estavam, a maioria dos jogadores dos times eram desconhecidos, crianças jogando nos times".