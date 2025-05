Justiça congela R$ 34 mil do ex de Ana Hickmann após ofensa a médico cubano

Ele disse à Justiça que, na ocasião, ficara extremamente indignado com o "diagnóstico precipitado e equivocado" dado pelo médico, que havia "colocado sua vida em risco". As publicações nas redes sociais, afirmou no processo, foram um "desabafo".

"Em nenhum momento Correa proferiu palavras de baixo calão contra a pessoa do médico, não o esculachou ou até mesmo o humilhou com as suas expressões, apenas relatou com tom de indignação o que realmente ocorreu, alertando para as pessoas que moram em Sorocaba sobre o atendimento e a experiência péssima que teve", afirmou sua defesa na ação.

Correa foi condenado em primeira e em segunda instância a pagar uma indenização que, em valores atualizados por correção monetária e juros, atinge os R$ 34 mil.

Na decisão tomada em dezembro de 2022, o desembargador Enéas Garcia, relator do processo, destacou que as publicações superaram o âmbito do direito de crítica, enveredando para o campo da ofensa pessoal.

O processo transitou em julgado no dia 6 de maio, ou seja, não cabe mais recurso.