Daniel Alves terá de pagar R$ 40 mil por se apossar de música de sertanejos

Compositores e jogador começaram parceria em 2016

Giuliano disse à Justiça que viajou para a Espanha em 2016, a convite de Daniel, que à época jogava no Barcelona. O atleta tinha interesse em entrar no mercado da música e o objetivo da conversa seria tratar de uma futura parceria.

De acordo com o compositor, no ano seguinte, em uma nova reunião, na Itália, ele teria mostrado a canção "Avião", que fizera com o filho Thiago, para o atleta.

Daniel teria adorado a música, que seria uma homenagem ao avô de Giuliano, chegando a se emocionar. O jogador, então, teria sugerido escrever alguns versos para serem incluídos na obra, o que acabou ocorrendo, sempre de acordo com o relato feito à Justiça.

Com o passar dos meses, no entanto, a relação entre eles se desgastou por divergências comerciais e a canção foi parar na gaveta.

Em dezembro de 2020, no entanto, veio a surpresa: Daniel Alves lançou o vídeo clipe sem qualquer menção ao nome deles.