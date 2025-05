Justiça nega pedido de Eduardo para proibir Instagram de apagar seus posts

Eduardo exemplificou que, em 2019, havia feito um post com a imagem de dois jornalistas que haviam publicado uma matéria "difamatória" em relação a sua esposa, mas que a postagem foi retirada de maneira "sumária e unilateral".



O político pediu no processo que o Facebook seja proibido de apagar publicações que tenham relação com o seu mandato parlamentar, assim como seja impedido de excluir postagens com uso de algoritmo. "A inteligência artificial não possui capacidade de reflexão e julgamento de ordem subjetiva como a mente humana, sua aplicação está sujeita a uma quantidade muito maior de equívocos de interpretação", declarou no processo.

Ao rejeitarem o pedido, os desembargadores afirmaram na decisão que a liberdade de expressão não tem caráter absoluto e que, portanto, não se pode dar a Eduardo a "liberdade ilimitada de agir na rede social".

A desembargadora Ana Maria Baldy, relatora do processo, assegurou o direito da empresa de fiscalizar as postagens e adotar medidas restritivas sobre conteúdos que extrapolem ou confrontem os seus termos de uso.

A magistrada destacou na decisão, contudo, que a empresa, ao adotar punições, precisa comprovar as infrações cometidas e dar oportunidade de defesa ao atingido, confirmando uma decisão de primeira instância que havia determinado o restabelecimento da conta de Bolsonaro, que sofrera restrições sem justificativa.

Eduardo Bolsonaro ainda pode recorrer da decisão, assim como o Facebook.

Na defesa apresentada à Justiça, a empresa disse que a página de Eduardo Bolsonaro encontra-se atualmente ativa e sem restrições. Afirmou que não há qualquer ilegalidade na sua forma de moderação de conteúdo, que ela é prevista em contrato.