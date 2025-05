Justiça nega pedido de Robinho para reduzir pena após curso de eletrônica

A decisão de rejeitar o pedido foi publicada no Diário Oficial de hoje após o Ministério Público ponderar que o certificado apresentado no processo não atendeu aos requisitos mínimos, além de não apresentar anotação de frequência.

Robinho ainda pode contestar a decisão.

Robinho foi condenado em 2022

O ex-jogador, que começou sua carreira no Santos e atuou pelo Milan, Real Madrid e seleção brasileira, foi condenado em última instância pelo Judiciário italiano em 2022.

Em março do ano passado, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) homologou a sentença italiana e autorizou a transferência do cumprimento da pena para o Brasil. Em novembro, o STF (Supremo Tribunal Federal) confirmou a decisão.

De acordo com as investigações, Robinho e outros cinco amigos estupraram uma jovem, que estava embriagada. Diversas gravações de ligações telefônicas entre os acusados, feitas com autorização judicial, foram transcritas na sentença, confirmando a participação de Robinho no episódio.