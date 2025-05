Justiça condena Carlinhos Brown por se apropriar de personagem infantil

Além da indenização, os réus terão de publicar um informativo por três vezes sobre a coautoria de Bernardo em jornais de grande circulação, bem como ficarão proibidos de usar novamente os personagens sem a sua autorização.

Brown, que ainda pode recorrer, afirmou à Justiça que os personagens "foram criados única e exclusivamente" por ele.

"A criação/concepção de tais personagens deu-se há muitos anos por Carlinhos Brown e com a intenção de que Paramim representasse a sua versão criança", declarou sua defesa no processo. "Aliás, o nome do personagem nada mais é do que a demonstração de tal propósito, já que criou para ele mesmo, denominando-o 'PARAMIM"."

Defesa alega que Carlinhos Brown sempre utilizou adereços indígenas

A defesa disse no processo que os contornos desse personagem são alusivos à figura do próprio Carlinhos Brown, "que, desde os primórdios da sua carreira tem o costume de utilizar adereços indígenas e se auto-denominar 'Cacique Brown'".

Segundo a defesa, o artista plástico foi chamado apenas para ilustrar o livro tendo sido devidamente remunerado pelo trabalho.