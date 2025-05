Cupertino quer júri com porta fechada, sem foto e informações à imprensa

Os advogados dizem que a divulgação da imagem de Cupertino tem gerado danos a sua honra e privacidade, e que tal situação pode gerar um "prejulgamento da sociedade, impactando negativamente a percepção do corpo de jurados."

No documento, eles pedem que, "caso se mantenha o risco de influência indevida sobre os jurados", o julgamento seja realizado com as portas fechadas, sem a presença do público e da imprensa.

Eles querem ainda que o réu possa comparecer à audiência em trajes civis, sem roupas que o identifiquem como preso, e sem algemas.

A Justiça ainda não deliberou sobre os pedidos.

Promotoria é contra sigilo

O promotor Thiago Marin defendeu que não seja decretado sigilo sobre o processo e afirmou ser contrário ao julgamento com as portas fechadas, "por violar a regra de publicidade do processo penal".