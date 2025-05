Médica é condenada por homicídio culposo após bebê morrer no Sírio-Libanês

De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público, após ser diagnosticado como portador de uma doença chamada DGC (doença granulomatosa crônica), o bebê Pedro de Assis Cândido foi internado no Sírio, na zona central da capital paulista, para fazer um transplante de medula óssea.

A doença é um distúrbio de origem genética que provoca uma disfunção nos fagócitos. As pessoas com essa doença não têm capacidade para combater bactérias e fungos.

No hospital, o garoto recebeu uma dose de timoglobulina em preparação para o transplante. No entanto, na sequência, ele começou a demonstrar sinais de incômodo, que se transformaram em dores intensas, com choro incontrolável e gritos de desespero.

Os pais dizem que imploraram pela presença de um médico, mas que eles surgiram apenas quando houve uma parada cardiorrespiratória, horas depois. Mesmo assim, afirmam, ele não foi transferido imediatamente para a UTI por "falta de vagas", recebendo duas doses de morfina. Posteriormente, sofreu outra parada cardiorrespiratória, morrendo na manhã seguinte.

À Justiça, os advogados Leonardo Pantaleão e Laryssa Castro, que representam os pais do bebê, disseram que houve "negligência".

"Embora tenha sido acionada remotamente pela equipe de enfermagem em ao menos 5 momentos e estando supostamente presente no hospital em uma dessas ocasiões, a profissional optou por não se deslocar ao quarto onde o paciente estava internado, não solicitar exames e não acionar outro médico plantonista para realizar uma avaliação clínica, limitando-se, apenas, a autorizar a administração de medicações sintomáticas à distância", afirmaram na ação.