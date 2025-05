Sikêra é condenado à prisão, mas pena é mudada para pagamento de R$ 15 mil

O apresentador Sikêra Júnior foi condenado pela Justiça paulista por crime de injúria contra a jornalista Luisa Mell, ativista da causa animal.

Sikêra recebeu uma pena de um mês e dez dias de detenção em regime aberto, mas a punição foi substituída pelo pagamento de dez salários-mínimos (R$ 15.180,00) à ativista.

No regime aberto, de semiliberdade, a execução da pena ocorre em casas de albergado, que é um presídio de segurança mínima. O condenado, que precisa obrigatoriamente trabalhar ou estudar, fica no local apenas durante a noite e nos finais de semana. Quando não há vagas nas casas de albergado, que são poucas no país, pode ficar em prisão domiciliar.