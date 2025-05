Justiça nega ação contra Marçal por agressões e humilhações em reality show

"O contrato assinado constava todas as cláusulas referentes ao programa, com linguagem acessível, escrita clara e objetiva, sem margem para dúvidas", declarou na ação.

O influenciador disse à Justiça que a "produção do reality tomou todas as providências para garantir a segurança dos envolvidos, cumprindo rigorosamente as normas de segurança" e que "não houve qualquer incidente que tenha causado a algum dos participantes danos físicos ou psicológicos".

"Curioso também que apenas Godoy tenha se sentido ameaçado ou lesado pela sua participação no programa. Verifica-se nos vídeos trazidos aos autos do processo que a todo o momento os participantes do reality, inclusive o empresário, dão depoimentos de agradecimento e de mudança de vida", declarou.

A juíza Juliana Maria Finati, da comarca de Serra Negra, disse na sentença ter ficado demonstrado que o autor do processo, "um homem jovem, empresário, habituado as redes sociais, aceitou de forma livre e conscientemente os riscos para ingressar no reality show, bem como aceitou todos os termos do contrato".

"Ele tinha previa ciência do que aconteceria no confinamento", declarou a juíza ao afirmar na decisão que não Marçal não praticou ato ilícito.

O empresário já recorreu da decisão.