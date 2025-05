Record paga R$ 23 mil a homem acusado de sumir com a ex: 'Sensacionalismo'

Após a divulgação da reportagem, o homem e sua filha caçula foram levados para a delegacia para averiguação. "A emissora manchou a imagem do autor do processo perante a sociedade, e, falseou a verdade dos fatos, no simples objetivo de aumentar a audiência de seu programa, e, consequentemente, auferir maiores lucros com valores recebidos por anunciantes", disseram os advogados na ação.

No mesmo dia da exibição, a mulher foi encontrada por familiares desacordada em uma ponte.

Na defesa apresentada à Justiça, a Record afirmou que a reportagem foi feita com base em relatos feitos por parentes da mulher e que eles haviam dito que ela mantinha um relacionamento conturbado com o ex-marido.

"Diante das suspeitas da família de que ela poderia ter desaparecido após encontrar com o ex-marido, a equipe de reportagem o procurou para ouvir a sua versão dos fatos e lhe dar oportunidade para esclarecer o ocorrido, o que demonstra a imparcialidade e a escorreita conduta da emissora", afirmaram os advogados da Record à Justiça.

A emissora disse que "não houve sensacionalismo ou abuso e que a notícia tinha interesse público".

Ao confirmar a condenação de primeira instância, a desembargadora Maria Honório, relatora da ação, afirmou que a Record "abusou da liberdade no exercício da atividade jornalística, violando os direitos" do ex-marido.