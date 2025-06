Blogueira vítima de agressão brutal em boate espera justiça há 10 anos

A biomédica e blogueira Thetys Carol estava na danceteria Le Rêve Club, na Consolação, em São Paulo, quando sofreu um empurrão. Logo, passou a ser atingida por socos, foi jogada ao chão e teve sua cabeça batida contra o piso. Desmaiada, foi esganada no pescoço, numa tentativa de enforcamento que só acabou quando outras pessoas interferiram.

O caso ocorreu em abril de 2015. Dez anos depois, Carol ainda aguarda que Rosângela Aparecido Ribeiro, a mulher acusada pelo Ministério Público pelas agressões, seja julgada.

A blogueira sofreu lesões gravíssimas. Teve fraturas no crânio e nos ossos da face, traumatismo crânio cervical e uma compressão medular irreversível. Passou por cinco cirurgias e quase ficou paraplégica. Hoje convive com 12 pinos no pescoço, uma bengala e doses periódicas de morfina para suportar a dor.



De acordo com o processo, o caso de fúria ocorreu por ciúmes. A blogueira, que havia ganhado à época notoriedade nas redes sociais após perder 36 quilos em cinco meses, ficara com um rapaz com a qual Rosângela tinha um relacionamento amoroso.