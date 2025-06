Desembargadora diz que discussão sobre comando do Corinthians é irrelevante

Augusto Melo nega e diz que não possui qualquer envolvimento com eventuais irregularidades relacionadas ao caso e que o único papel desempenhado por ele foi ter recebido a proposta, encaminhado aos departamentos competentes e firmado contrato com a aprovação de todos os setores envolvidos.

No final de semana, a conselheira Maria Ângela de Souza, apareceu no clube com um documento dizendo ser a nova presidente do Conselho Deliberativo, citando um parecer do Conselho de Ética pelo afastamento de Romeu Toma Júnior. Como o documento tem data de 9 de abril, todos os atos posteriores de Tuma estariam anulados, incluindo a votação do impeachment.

Stabile reagiu por meio de uma nota dizendo que não houve qualquer alteração no quadro diretivo do clube.

Com isso, o Corinthians tem atualmente duas pessoas que se declaram presidentes e caberá provavelmente à Justiça a resolução do imbróglio.