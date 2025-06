Ex de Hickmann é condenado a pagar R$ 60 mil por se chamar de 'corno'

"O réu [Correa] atribuiu a Guedes um fato desonroso, a pecha de traidor", disse à Justiça o advogado Roberto Leonessa, que representa o chef. "Desde o início, a intenção foi difamar e conspurcar a honra do autor [do processo]".

Correa se defendeu na ação dizendo que apenas "falou o que sente e a forma como é visto".

"Se ele fala de si, de como se sente e até mesmo de como as outras pessoas podem vê-lo, não há como responsabilizá-lo por somente externar sua opinião perante um entrevistado", disse a defesa de Correa à Justiça.

O empresário afirmou no processo que não cometeu dano moral e que não pode ser culpado pelos "xingamentos e palavras desabonadoras cometidos por terceiros que, ao lerem a notícia, expressaram sua opinião".

O juiz Rocha Oliva não aceitou a argumentação. "O fato de o réu se autodenominar de 'corno' em veículos de imprensa implica não só comentário autodepreciativo, mas também ofensa ao autor do processo, o novo marido da ex-mulher do réu", afirmou. "Afinal, a conduta de iniciar relacionamento com mulher casada é socialmente reconhecida como incorreta, iníqua e desabonadora."

O magistrado citou ainda uma outra declaração dada por Correa, em termos "chulos", na qual ele afirmou que a sua ex-mulher estava fazendo sexo oral com com Guedes "faz tempo".