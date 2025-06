Cantor apelidado de 'pagodeiro do PCC' diz correr risco de vida em presídio

O cantor e empresário Vagner Borges Dias, o Latrell Brito, de 45 anos, disse à Justiça correr risco de morrer no Conjunto Pena Masculino de Salvador, onde está preso preventivamente desde o início ano.

Latrell Brito é acusado pelo Ministério Público de liderar um esquema para fraudar licitações e lavar dinheiro do tráfico de drogas do PCC por meio de contratos públicos com diversas cidades do Estado de São Paulo.

Em abril do ano passado, o Ministério Público deflagrou uma operação, mas Brito conseguiu fugir minutos antes da batida. Ele ficou nove meses foragido até ser preso em Camaçari, no litoral da Bahia. Por conta da acusação, passou a ser conhecido como "o pagodeiro do PCC".