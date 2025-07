Diretor acusado de dar regalia a preso por sexo é absolvido após lei mudar

"Não há sequer uma prova, ou afirmação por quem quer que seja, que o solicitou ou impôs relacionamento sexual ou amoroso em troca da transferência de presos sem obedecer à ordem cronológica", afirmou sua defesa à Justiça.

"O fato de tentar se relacionar amigavelmente, amorosamente, ou por simples parentesco, não afigura um ato de improbidade e de atentado contra a administração pública", declarou a defesa no processo.

"Ele jamais solicitou qualquer coisa em troca da remoção dos presos. Ao contrário, todo áudio captado demonstra que sempre disse que há uma fila a ser respeitada, e que o preso precisa passar pela análise objetiva e subjetiva, e que, dependendo da situação, é impossível."

Em decisão tomada no dia 2 de julho, os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo derrubaram a condenação, anulando a sentença.

O desembargador Spoladore Dominguez, relator do processo, disse na decisão que, com as alterações aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2021 na lei de improbidade administrativa, "as condutas atribuídas ao réu foram revogadas".

"Não se pode fechar os olhos ao entendimento que está sendo sedimentado nas Cortes Superiores, a respeito de não ser possível a continuidade de uma ação de improbidade com base em conduta que não é mais tipificada pela lei como tal", afirmou na decisão.