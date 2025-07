Locutor que apoiou atos golpistas terá de pagar R$ 75 mil à Jovem Pan

Na defesa apresentada à Justiça, ele afirmou que jamais disse ter ajudado "depredadores", que nunca foi favorável "aos atos e à depredação".

Milton Júnior, que no ano passado disputou e perdeu a eleição para prefeito da cidade, declarou na ação que fez apenas uma transferência de R$ 300 em novembro de 2022 para um amigo que estava em Brasília em frente ao quartel e que precisava do valor para retornar para Itapetininga de ônibus.

O radialista disse que a Jovem Pan "deu frontal apoio" ao presidente Jair Bolsonaro e que, portanto, o posicionamento da afiliada de Itapetininga estava em sintonia com o da Jovem Pan.

Declarou que não houve descumprimento do contrato, uma vez que o documento assinado entre as partes "não estabelece o que pode ser dito ou não pela afiliada".

"Não houve incitação à desobediência, rebeldia ou colaboração com a pratica de atos de desordens. Houve uma manifestação pacífica, dentro dos limites da lei, de um apresentador de um programa que declarou ter auxiliado patriotas a irem a Brasília, sendo que tal ajuda foi uma transferência, via pix, para um amigo em novembro de 2022, vale dizer, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e não no dia 08 de janeiro" afirmou a defesa do locutor na ação.