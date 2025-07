Justiça dá 15 dias para Deltan pagar R$ 135 mil a Lula por PowerPoint

A Justiça paulista determinou que o ex-procurador Deltan Dallagnol pague em 15 dias R$ 135,4 mil ao presidente Lula (PT).

A ordem de pagamento foi dada na última sexta-feira pelo juiz Carlo Brito Melfi no processo no qual o ex-procurador foi condenado a indenizar Lula no caso do PowerPoint. Se não fizer o pagamento no prazo estabelecido, Dallagnol pode receber uma multa de 10%.

O ex-procurador não pode mais recorrer em relação ao mérito da ação, que já transitou em julgado. Mas pode ainda questionar os cálculos do valor da indenização, que incluem juros, correção monetária e os honorários dos advogados do presidente.