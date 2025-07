Justiça nega ação contra artistas que teriam 'feito o L' em teatro de SP

"Tudo transcorria bem no evento cultural, porém, em um dado instante, a ópera se transformou em um verdadeiro palanque eleitoral em favor do candidato à Presidência Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, de modo a descaracterizar por completo a finalidade da utilização do espaço público", afirmou Holiday na ação, que também é assinada pelo vereador Lucas Pavanato (PL), à época assessor parlamentar.



"A manifestação político-partidária se encetou após os atores incitarem a plateia fazendo um 'L' com a mão."

Manifestação foi após o espetáculo

Na defesa apresentada à Justiça, a Fundação Theatro Municipal, instituição vinculada à Prefeitura de São Paulo, afirmou que não houve desvirtuamento do contrato e que as manifestações identificadas ocorreram após o encerramento do espetáculo, não havendo evidência que tenha partido do elenco.

"As contratações artísticas promovidas pela Fundação Theatro Municipal, mesmo fora do período eleitoral, vedam manifestações político-partidárias pelas partes contratadas. E, de fato, não há provas de que os atores tenham feito o 'L' com os dedos, tampouco de que tenham incitado a plateia a se manifestar em favor de determinado candidato", declarou a fundação no processo.

A Justiça concordou com a argumentação.

A juíza Larissa Vatzco disse na sentença que "manifestações espontâneas do público em eventos culturais, ainda que de cunho político, integram o exercício legítimo da liberdade de expressão".