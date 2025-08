Gil Rugai: Justiça decide que XP tem direito de negar conta para condenado

O ex-seminarista, que sempre negou o crime, afirmou que a decisão de cancelar a sua conta "viola diretamente os princípios constitucionais da ressocialização, da presunção do estado de inocência e da dignidade da pessoa humana".

"Sem conta bancária é impossível a reinserção social do indivíduo", afirmou à Justiça o advogado Tiago Bardal, que o representa.

Alerta do compliance motivou XP a negar conta

Ao se defender no processo, a XP declarou que, ao submeter Rugar a verificação, houve dois alertas do setor de compliance a respeito de condenações criminais, uma pelo duplo homicídio e outra pela falsificação de um cheque da empresa do pai. "Esse desfalque teria sido a razão de sua expulsão da residência familiar, ocorrida apenas cinco dias antes do assassinato", disse o banco na ação.

Segundo a XP, "o encerramento da conta por desinteresse comercial, diferentemente do que alega a parte autora [Rugai], é legal, uma vez que a manutenção de contas bancárias são acordos livremente pactuados entre as partes".

A juíza Elisa Leonesi Maluf concordou com a argumentação.