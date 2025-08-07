Jovem Pan é condenada após comentarista dizer que Janja fumava maconha

"Esse evento do Lula que teve, você vê ali Daniela Mercury, Martelli (...) um monte de artista maconhista ali que não sabe para onde vai, de onde vem, com uma ânsia enorme por brilho fácil e por dinheiro fácil também né, todos abraçando a Janja, porque é esse tipo de valor que ela demonstra. Muito ao contrário da Michelle."

Na ação, a primeira-dama chamou o episódio de "patético" e disse que a apresentadora fez afirmações falsas. Citando ter sido professora na Universidade Federal de Ponta Grossa e construído carreira no serviço público, afirmou que não é usuária de drogas e que não fumou maconha com Pablo Vittar.

"Episódios como esse merecem o mais veemente repúdio, sobretudo diante da infidelidade aos fatos reais, devendo ser rechaçados e punidos pelo Poder Judiciário", afirmaram os advogados de Janja à Justiça.

Na defesa apresentada no processo, a Jovem Pan disse que não teve qualquer ingerência sobre o conteúdo das afirmações, "feitas em um programa o vivo".

"Se algum conteúdo proferido pela Pietra Bertolazzi ao vivo teria causado alguma ofensa ou dano à autora do processo, é patente que a responsabilidade por esses é de quem idealizou, realizou e divulgou referido conteúdo", disse a emissora à Justiça.

Em sua defesa, Pietra disse que não afirmou que Janja era "maconheira" e que sua intenção foi apontar que artistas acolhidos e promovidos por ela no evento citado "ostentam comportamentos repudiáveis". Disse ainda que sua fala foi "abastecida de hipérboles, conjecturas e metáforas, situação perceptível por qualquer inculto, atento ao contexto da crítica".