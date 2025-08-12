Justiça manda penhorar contas de Alexandre Frota, mas acha apenas R$ 0,90
A Justiça paulista determinou a penhora de R$ 111,6 mil das contas bancárias do ator Alexandre Frota, hoje vereador pelo PDT na cidade de Cotia, na Grande São Paulo, mas encontrou apenas R$ 0,90.
A medida foi ordenada pelo juiz Fernando José Cúnico em um processo no qual Frota foi condenado a indenizar Gerson Florindo de Souza, ex-presidente do PT de Ubatuba, por fake news.
Na campanha presidencial de 2018, Frota, que à época apoiava Jair Bolsonaro, divulgou um vídeo comentando o ataque sofrido por Fernando Haddad, então candidato do PT a presidente da República, por um eleitor bolsonarista na saída de um evento em Brasília na CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil).
O ator afirmou que, na verdade, o episódio era uma "maracutaia" do PT. Segundo ele, Florindo se disfarçara de bolsonarista para armar a situação e prejudicar Bolsonaro.
"Nós fomos atrás e descobrimos que esse cara é Gerson Florindo, presidente do PT de Ubatuba", declarou à época nas redes sociais. "Vejam só aonde chega a canalhice desse partido."
No processo aberto contra o ator, Florindo mostrou à Justiça quem nem mesmo estava em Brasília no dia dos fatos. "O vídeo produzido pelo ator é grotesco exemplo do lamentável período eleitoral de fake news", disse na ação.
Frota, que não pode mais recorrer, pois o processo transitou em julgado, disse à Justiça que apenas cometeu um equívoco. "Um equívoco não é um erro, é apenas uma atitude escusável que não causa danos maiores", declarou no processo.
Ele disse que retirou o vídeo do ar "assim que se verificou a possibilidade de o autor do processo não ser personagem" do episódio.
O ator, que em 2019 rompeu com Bolsonaro, apoiou Lula na eleição presidencial de 2022 e diz que hoje é "de centro esquerda, bem moderado".
Como até hoje não pagou a indenização, o juiz determinou a penhora. O valor de R$ 111,6 mil, considera juros e correção monetária.
