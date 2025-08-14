Ultrafarma, de Sidney Oliveira, é acusada de imitar o hidratante Carmed
A Ultrafarma, do empresário Sidney Oliveira, é alvo de uma ação judicial aberta pelo grupo Cimed por concorrência desleal.
A empresa acusa a Ultrafarma de ter imitado o seu hidratante Carmed, marca que virou líder do mercado após uma estratégia de marketing que viralizou o produto nas redes sociais _em uma live commerce realizada em 2023, por exemplo, com as atrizes Larissa Manoela e Maísa, a empresa vendeu cerca de R$ 40 milhões em 20 minutos.
A acusação foi feita porque a Ultrafarma lançou um hidratante labial chamado Claramed, um produto da linha Rahda. "A ré [Ultrafarma] teve a inequívoca intenção de pegar uma verdadeira carona do prestígio e fama da marca Carmed", afirmou a empresa à Justiça, citando que não apenas o nome, mas a embalagem e o formatos seriam "praticamente idênticos" ao seu produto.
O objetivo, disse à Justiça, seria "confundir" o consumidor e "desviar" clientela, sem ter de gastar "um centavo" em marketing.
Na ação, a Cimed pede que a Ultrafarma seja proibida a comercializar o hidratante Claramed e tenha de pagar uma indenização material pelos prejuízos causados, em valores a serem calculados em uma perícia, bem como reparação de R$ 50 mil por danos morais.
A Ultrafarma disse à Justiça que não há qualquer confusão para os consumidores, "até porque o Claramed só é encontrado na própria rede de farmácias da Ultrafarma".
Disse que o produto é resultado de uma parceria com a apresentadora Clara Brasil e que não houve concorrência desleal. Afirmou que basta comparar as imagens dos produtos para se verificar que têm "conjunto de cor da embalagem, fonte e demais elementos diferentes".
Declarou ainda que chega a ser "absurdo" a concorrente reclamar da possibilidade de confusão pelo consumidor uma vez que a Carmed se "inspirou" em um hidrantante vendido no mercado internacional chamado Carmex, "uma das marcas mais conhecidas mundialmente".
"A única diferença entre a marca Carmed e Carmex é apenas uma consoante, ao final da palavra, enquanto a marca da Ultrafarma é evidentemente diferente das outras, justamente por ser composta pelo nome da apresentadora Clara Brasil", declarou à Justiça.
A Cimed respondeu que o hidratante labial Carmex nunca foi explorado comercialmente no país.
O processo ainda não foi julgado. No final de julho, o juiz Guilherme Nascente Nunes sugeriu a realização de uma tentativa de conciliação em uma sessão do Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), mas o grupo Cimed disse não ter interesse.
Sidney Oliveira, que fundou a Ultrafarma em 2000, foi preso nesta semana acusado de envolvimento em um esquema de corrupção e fraude tributária. Ao UOL, a defesa do empresário disse que ainda estava se situando sobre o caso, não tendo tido acesso ao processo, que tramita sob sigilo.
