Ultrafarma, de Sidney Oliveira, é acusada de imitar o hidratante Carmed

O objetivo, disse à Justiça, seria "confundir" o consumidor e "desviar" clientela, sem ter de gastar "um centavo" em marketing.

Na ação, a Cimed pede que a Ultrafarma seja proibida a comercializar o hidratante Claramed e tenha de pagar uma indenização material pelos prejuízos causados, em valores a serem calculados em uma perícia, bem como reparação de R$ 50 mil por danos morais.

A Ultrafarma disse à Justiça que não há qualquer confusão para os consumidores, "até porque o Claramed só é encontrado na própria rede de farmácias da Ultrafarma".

Disse que o produto é resultado de uma parceria com a apresentadora Clara Brasil e que não houve concorrência desleal. Afirmou que basta comparar as imagens dos produtos para se verificar que têm "conjunto de cor da embalagem, fonte e demais elementos diferentes".

Declarou ainda que chega a ser "absurdo" a concorrente reclamar da possibilidade de confusão pelo consumidor uma vez que a Carmed se "inspirou" em um hidrantante vendido no mercado internacional chamado Carmex, "uma das marcas mais conhecidas mundialmente".

"A única diferença entre a marca Carmed e Carmex é apenas uma consoante, ao final da palavra, enquanto a marca da Ultrafarma é evidentemente diferente das outras, justamente por ser composta pelo nome da apresentadora Clara Brasil", declarou à Justiça.