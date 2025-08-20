Assine UOL
Rogério Gentile

Rogério Gentile

Justiça de SP condena Record a pagar R$ 30 mil por enganar entrevistada

Reportagem foi ao ar em especial no Jornal da Record no dia 16 de junho de 2023
Reportagem foi ao ar em especial no Jornal da Record no dia 16 de junho de 2023 Imagem: Reprodução

A Justiça paulista condenou a Rede Record a pagar uma indenização de R$ 30 mil por danos morais à mãe de um jovem de 16 anos que morreu em uma ação policial durante um baile funk em Paraisópolis, em São Paulo, em 2019. O veículo ainda pode recorrer da decisão.

De acordo com a sentença do juiz Fabio Evangelista de Moura, a emissora "agiu dolosamente, enganando" a mulher ao persuadi-la a dar uma entrevista sobre o episódio no qual nove jovens com idades que variavam entre 14 e 23 anos morreram.

Na ocasião, os policiais entraram na comunidade e cercaram uma multidão em um quarteirão. Houve uso de cassetetes, de gás lacrimogêneo e gás pimenta. Oito jovens morreram asfixiados e um nono morreu por traumatismo raquimedular (lesão na medula espinhal).

Entrevista foi feita anos após morte de jovens

Em junho de 2023, segundo o processo, a Record procurou a mãe do garoto para uma entrevista dizendo que o objetivo era relembrar a morte dos jovens que foram "assassinados" pela polícia.

A mulher concordou em falar, mas, após a entrevista, desautorizou o uso de sua imagem por entender que a reportagem tinha sido direcionada a "culpabilizar" os bailes funks pelos "perigos da madrugada".

"Eu não tenho nada para falar contra o baile funk, cada um curte o que quer, mas não é o baile funk, é a polícia (...) o problema não foi o baile funk, o problema da madrugada é a polícia", disse a mulher em mensagem ao produtor da reportagem.

O produtor, segundo o processo, respondeu que a matéria não iria "passar pano para a polícia". "Nós vamos mostrar o que de fato aconteceu. Vamos cobrar as autoridades da ação desastrosa."

Disse ainda que o texto da reportagem seria enviado previamente à mulher e que, caso ela discordasse do encaminhamento dado, o trecho da sua participação seria excluído, o que não aconteceu, segundo a sentença.

"Sem cumprir o acordado, a reportagem foi tornada pública", disse o juiz na decisão.

"Não causa espanto a forma como a reportagem foi editada. Infelizmente, faz parte do discurso ideológico capitalista, no qual a empresa ré se apresenta como baluarte, criminalizar, sempre que possível, as pessoas mais pobres e enaltecer o sistema de repressão policial", declarou o juiz na sentença.

Record negou que quisesse culpar alguém

Na defesa apresentada à Justiça, a emissora disse que "a reportagem fora feita para relatar sobre baile funks que acontecem em São Paulo, e não para culpar alguém das mortes que aconteceram no passado", citando que o processo sobre a ação policial ainda está tramitando na Justiça.

"Não se mostra escorreito atribuir a responsabilidade pela morte do filho da autora do processo aos policiais envolvidos na ocorrência, uma vez que não houve julgamento", disse a Record à Justiça.

A Record disse que não cometeu ato ilícito contra a mulher e que agiu no estrito exercício regular de um direito e dever jornalístico de manter a população informada sobre fatos relevantes.

"Em que pese o descontentamento da autora do processo, não há como negar que o conteúdo é verdadeiro e as informações ali narradas foram obtidas diretamente das partes envolvidas, sendo a notícia de indiscutível interesse público, o qual deve prevalecer sobre o privado", declarou à Justiça.

