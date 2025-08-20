Justiça de SP condena Record a pagar R$ 30 mil por enganar entrevistada

Entrevista foi feita anos após morte de jovens

Em junho de 2023, segundo o processo, a Record procurou a mãe do garoto para uma entrevista dizendo que o objetivo era relembrar a morte dos jovens que foram "assassinados" pela polícia.

A mulher concordou em falar, mas, após a entrevista, desautorizou o uso de sua imagem por entender que a reportagem tinha sido direcionada a "culpabilizar" os bailes funks pelos "perigos da madrugada".

"Eu não tenho nada para falar contra o baile funk, cada um curte o que quer, mas não é o baile funk, é a polícia (...) o problema não foi o baile funk, o problema da madrugada é a polícia", disse a mulher em mensagem ao produtor da reportagem.

O produtor, segundo o processo, respondeu que a matéria não iria "passar pano para a polícia". "Nós vamos mostrar o que de fato aconteceu. Vamos cobrar as autoridades da ação desastrosa."

Disse ainda que o texto da reportagem seria enviado previamente à mulher e que, caso ela discordasse do encaminhamento dado, o trecho da sua participação seria excluído, o que não aconteceu, segundo a sentença.