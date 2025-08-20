Justiça de SP condena Record a pagar R$ 30 mil por enganar entrevistada
A Justiça paulista condenou a Rede Record a pagar uma indenização de R$ 30 mil por danos morais à mãe de um jovem de 16 anos que morreu em uma ação policial durante um baile funk em Paraisópolis, em São Paulo, em 2019. O veículo ainda pode recorrer da decisão.
De acordo com a sentença do juiz Fabio Evangelista de Moura, a emissora "agiu dolosamente, enganando" a mulher ao persuadi-la a dar uma entrevista sobre o episódio no qual nove jovens com idades que variavam entre 14 e 23 anos morreram.
Na ocasião, os policiais entraram na comunidade e cercaram uma multidão em um quarteirão. Houve uso de cassetetes, de gás lacrimogêneo e gás pimenta. Oito jovens morreram asfixiados e um nono morreu por traumatismo raquimedular (lesão na medula espinhal).
Entrevista foi feita anos após morte de jovens
Em junho de 2023, segundo o processo, a Record procurou a mãe do garoto para uma entrevista dizendo que o objetivo era relembrar a morte dos jovens que foram "assassinados" pela polícia.
A mulher concordou em falar, mas, após a entrevista, desautorizou o uso de sua imagem por entender que a reportagem tinha sido direcionada a "culpabilizar" os bailes funks pelos "perigos da madrugada".
"Eu não tenho nada para falar contra o baile funk, cada um curte o que quer, mas não é o baile funk, é a polícia (...) o problema não foi o baile funk, o problema da madrugada é a polícia", disse a mulher em mensagem ao produtor da reportagem.
O produtor, segundo o processo, respondeu que a matéria não iria "passar pano para a polícia". "Nós vamos mostrar o que de fato aconteceu. Vamos cobrar as autoridades da ação desastrosa."
Disse ainda que o texto da reportagem seria enviado previamente à mulher e que, caso ela discordasse do encaminhamento dado, o trecho da sua participação seria excluído, o que não aconteceu, segundo a sentença.
"Sem cumprir o acordado, a reportagem foi tornada pública", disse o juiz na decisão.
"Não causa espanto a forma como a reportagem foi editada. Infelizmente, faz parte do discurso ideológico capitalista, no qual a empresa ré se apresenta como baluarte, criminalizar, sempre que possível, as pessoas mais pobres e enaltecer o sistema de repressão policial", declarou o juiz na sentença.
Record negou que quisesse culpar alguém
Na defesa apresentada à Justiça, a emissora disse que "a reportagem fora feita para relatar sobre baile funks que acontecem em São Paulo, e não para culpar alguém das mortes que aconteceram no passado", citando que o processo sobre a ação policial ainda está tramitando na Justiça.
"Não se mostra escorreito atribuir a responsabilidade pela morte do filho da autora do processo aos policiais envolvidos na ocorrência, uma vez que não houve julgamento", disse a Record à Justiça.
A Record disse que não cometeu ato ilícito contra a mulher e que agiu no estrito exercício regular de um direito e dever jornalístico de manter a população informada sobre fatos relevantes.
"Em que pese o descontentamento da autora do processo, não há como negar que o conteúdo é verdadeiro e as informações ali narradas foram obtidas diretamente das partes envolvidas, sendo a notícia de indiscutível interesse público, o qual deve prevalecer sobre o privado", declarou à Justiça.
