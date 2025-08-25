Justiça condena empregada doméstica por gravar vídeos íntimos no trabalho
A Justiça do Trabalho do Piauí condenou uma empregada doméstica a pagar uma indenização de R$ 2.000 a uma patroa após a jovem ter se filmado em vídeos íntimos no local de trabalho.
A funcionária, que tinha como uma de suas atribuições cuidar de um garoto de quatro anos, gravava os vídeos e os postava na internet.
Numa das gravações, feitas com um celular em frente a um espelho, a jovem, de 17 anos, aparece quase que totalmente nua, escutando o funk "Apaixonada em Nike", do Mc Saci. Em outra postagem, ela rebola de pijama, com uma cafeteira ao fundo.
A patroa disse na ação judicial ter ficado em "choque" quando soube por amigos e familiares dos vídeos que a jovem havia postado nas redes sociais, citando que houve gravações na sala e na varanda do apartamento.
"Por inúmeras vezes no apartamento e na presença da criança ela se exibia com danças inadequadas com roupas extremamente curtas, [fazia] vídeos e fotos de nudez explícita, tudo isso sendo postado na internet", afirmaram os advogados da patroa na ação.
O processo foi aberto pela própria funcionária, após ter sido demitida por justa causa. Na audiência, ela admitiu que postava os vídeos nas redes sociais, mas disse que a patroa tinha conhecimento. A defesa da empregada doméstica declarou à Justiça que a jovem não cometeu qualquer conduta grave que justificasse a demissão por justa causa.
"O que a empregada faz fora do seu expediente de trabalho pertence exclusivamente à sua esfera privada, não cabendo ao empregador exercer qualquer controle sobre sua vida pessoal, salvo quando houver impacto direto e comprovado no desempenho de suas atividades profissionais, o que não se verifica no presente caso", afirmou a defesa.
O juiz João Luiz Rocha do Nascimento não aceitou a argumentação. "Diante da publicidade dos vídeos de conotação sexual divulgados, a conduta da funcionária teve o condão de ofender a imagem e reputação da empregadora no condomínio em que reside", afirmou.
O valor da indenização será debitado dos valores que a jovem tem a receber.
O juiz destacou na ação que a patroa havia contratado a empregada de forma ilegal, uma vez que a jovem trabalhou no apartamento entre os 16 e os 17 anos, o que configura trabalho infantil.
"A contratação de adolescente aos 16 anos para realização de trabalho doméstico configura o trabalho infantil, relacionado dentre a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP), na forma do Decreto 6.481/2008", disse o juiz na sentença.
Por conta disso, a patroa também foi condenada, e terá de pagar uma indenização de R$ 10 mil à jovem.
