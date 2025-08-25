Assine UOL
Rogério Gentile

Rogério Gentile

Reportagem

Justiça condena empregada doméstica por gravar vídeos íntimos no trabalho

Rogério Gentile
Colunista do UOL
Balança da justiça
Balança da justiça Imagem: iStock

A Justiça do Trabalho do Piauí condenou uma empregada doméstica a pagar uma indenização de R$ 2.000 a uma patroa após a jovem ter se filmado em vídeos íntimos no local de trabalho.

A funcionária, que tinha como uma de suas atribuições cuidar de um garoto de quatro anos, gravava os vídeos e os postava na internet.

Numa das gravações, feitas com um celular em frente a um espelho, a jovem, de 17 anos, aparece quase que totalmente nua, escutando o funk "Apaixonada em Nike", do Mc Saci. Em outra postagem, ela rebola de pijama, com uma cafeteira ao fundo.

Trabalhadora gravou vídeo íntimo durante expediente
Trabalhadora gravou vídeo íntimo durante expediente Imagem: Reprodução

A patroa disse na ação judicial ter ficado em "choque" quando soube por amigos e familiares dos vídeos que a jovem havia postado nas redes sociais, citando que houve gravações na sala e na varanda do apartamento.

"Por inúmeras vezes no apartamento e na presença da criança ela se exibia com danças inadequadas com roupas extremamente curtas, [fazia] vídeos e fotos de nudez explícita, tudo isso sendo postado na internet", afirmaram os advogados da patroa na ação.

O processo foi aberto pela própria funcionária, após ter sido demitida por justa causa. Na audiência, ela admitiu que postava os vídeos nas redes sociais, mas disse que a patroa tinha conhecimento. A defesa da empregada doméstica declarou à Justiça que a jovem não cometeu qualquer conduta grave que justificasse a demissão por justa causa.

"O que a empregada faz fora do seu expediente de trabalho pertence exclusivamente à sua esfera privada, não cabendo ao empregador exercer qualquer controle sobre sua vida pessoal, salvo quando houver impacto direto e comprovado no desempenho de suas atividades profissionais, o que não se verifica no presente caso", afirmou a defesa.

O juiz João Luiz Rocha do Nascimento não aceitou a argumentação. "Diante da publicidade dos vídeos de conotação sexual divulgados, a conduta da funcionária teve o condão de ofender a imagem e reputação da empregadora no condomínio em que reside", afirmou.

O valor da indenização será debitado dos valores que a jovem tem a receber.

O juiz destacou na ação que a patroa havia contratado a empregada de forma ilegal, uma vez que a jovem trabalhou no apartamento entre os 16 e os 17 anos, o que configura trabalho infantil.

"A contratação de adolescente aos 16 anos para realização de trabalho doméstico configura o trabalho infantil, relacionado dentre a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP), na forma do Decreto 6.481/2008", disse o juiz na sentença.

Por conta disso, a patroa também foi condenada, e terá de pagar uma indenização de R$ 10 mil à jovem.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

