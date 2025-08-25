Justiça condena empregada doméstica por gravar vídeos íntimos no trabalho

Trabalhadora gravou vídeo íntimo durante expediente Imagem: Reprodução

A patroa disse na ação judicial ter ficado em "choque" quando soube por amigos e familiares dos vídeos que a jovem havia postado nas redes sociais, citando que houve gravações na sala e na varanda do apartamento.

"Por inúmeras vezes no apartamento e na presença da criança ela se exibia com danças inadequadas com roupas extremamente curtas, [fazia] vídeos e fotos de nudez explícita, tudo isso sendo postado na internet", afirmaram os advogados da patroa na ação.

O processo foi aberto pela própria funcionária, após ter sido demitida por justa causa. Na audiência, ela admitiu que postava os vídeos nas redes sociais, mas disse que a patroa tinha conhecimento. A defesa da empregada doméstica declarou à Justiça que a jovem não cometeu qualquer conduta grave que justificasse a demissão por justa causa.

"O que a empregada faz fora do seu expediente de trabalho pertence exclusivamente à sua esfera privada, não cabendo ao empregador exercer qualquer controle sobre sua vida pessoal, salvo quando houver impacto direto e comprovado no desempenho de suas atividades profissionais, o que não se verifica no presente caso", afirmou a defesa.

O juiz João Luiz Rocha do Nascimento não aceitou a argumentação. "Diante da publicidade dos vídeos de conotação sexual divulgados, a conduta da funcionária teve o condão de ofender a imagem e reputação da empregadora no condomínio em que reside", afirmou.