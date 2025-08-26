Fisiculturista que espancou namorada diz não ser um risco para a sociedade
O fisiculturista Pedro Camilo Garcia Castro, de 24 anos, preso após espancar a namorada, disse à Justiça não representar um risco à ordem pública e solicitou a revogação de sua prisão preventiva.
O caso ocorreu em São Paulo em 14 de julho, dia do aniversário da vítima. Pedro e a médica Samira Khouri, sua namorada, estavam em um apartamento alugado em Moema para a comemoração da data. Ela teve fratura no crânio e múltiplas fraturas no rosto, tendo perdido 50% da visão de um dos olhos.
Um vizinho ouviu o barulho e chamou a polícia. Pedro fugiu, mas foi preso em Santos pela polícia. A violência foi tão grande que ele quebrou o quarto metacarpo (osso entre o punho e os dedos).
No recurso em que pede a revogação da prisão preventiva, apresentado ontem, o advogado Eugênio Malavasi, que representa o fisiculturista, afirma que Castro é réu primário, que possui bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita.
Defesa pede monitoramento por tornozeleira eletrônica
De acordo com o advogado, a prisão preventiva é um "excesso", que contraria o princípio da presunção de inocência, representando o "cumprimento antecipado de eventual sanção penal", antes do julgamento.
O advogado disse que a Justiça poderia revogar a prisão, determinando o uso de tornozeleira eletrônica para permitir o monitoramento 24 horas do fisiculturista.
No recurso, o advogado citou ainda o quadro de saúde de Castro como motivo para o relaxamento da prisão. Disse que ele possuiu "transtorno alimentar de bulimia nervosa, diante do abuso de medicamentos anabolizantes, esteroides e remédios psiquiátricos sem o devido acompanhamento médico" e cardiopatia hipertrófica.
Afirmou ainda que relatórios médicos apontam que ele faz uso de medicamentos controlados, já tendo sofrido "queixas depressivas e ideação suicida", tendo sido internado com "quadro de ansiedade generalizada".
"É inegável que seu quadro de saúde não somente mental, mas também físico, torna desaconselhável, senão inviável, o recolhimento junto ao cárcere, vez que em prisão domiciliar certamente poderia realizar tratamento de saúde adequado", afirmou o defensor à Justiça.
O recurso ainda não foi julgado.
Fisiculturista está preso desde 15 de julho
Ao determinar a prisão preventiva do fisiculturista, no dia 15 de julho, o juiz Diego De Alencar Salazar Primo citou que o "crime em tese praticado revestiu-se de violência exacerbada e brutalidade incomum".
"As fotografias, aliadas à descrição do estado em que a vítima teria sido encontrada (caída ao solo, inconsciente, com respiração ofegante e rosto desfigurado e coberto de sangue), evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo autuado, a demonstrar o risco à ordem pública em caso de sua soltura precoce", afirmou o juiz.
Segundo o juiz, "o modus operandi denota covardia, descontrole emocional e periculosidade concreta por parte do custodiado, homem fisiculturista de robusto porte físico, que teria socado intensamente o rosto de sua namorada, a ponto de causar fratura no quarto metacarpo esquerdo do agressor, deixando a vítima desacordada e hospitalizada em estado grave".
