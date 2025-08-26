Fisiculturista que espancou namorada diz não ser um risco para a sociedade

O fisiculturista Pedro Camilo Garcia Castro, de 24 anos, preso após espancar a namorada, disse à Justiça não representar um risco à ordem pública e solicitou a revogação de sua prisão preventiva.

O caso ocorreu em São Paulo em 14 de julho, dia do aniversário da vítima. Pedro e a médica Samira Khouri, sua namorada, estavam em um apartamento alugado em Moema para a comemoração da data. Ela teve fratura no crânio e múltiplas fraturas no rosto, tendo perdido 50% da visão de um dos olhos.

Um vizinho ouviu o barulho e chamou a polícia. Pedro fugiu, mas foi preso em Santos pela polícia. A violência foi tão grande que ele quebrou o quarto metacarpo (osso entre o punho e os dedos).