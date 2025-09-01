Mancha diz à Justiça que cruzeirense morto em emboscada 'sabia dos riscos'

A sentença judicial disse que a emboscada foi planejada.

"O resultado foi devastador: uma morte, feridos e veículos incendiados - uma barbárie em plena via pública", disse o juiz Senivaldo Junior ao condenar a torcida a pagar a indenização por danos morais. "Não há troféu, gol ou vitória que compense uma vida ceifada em nome de rivalidades descabidas. O futebol - expressão da cultura popular, espetáculo de emoções compartilhadas - perde sua razão de ser quando é instrumentalizado por facções violentas que o desvirtuam".

No recurso apresentado à Justiça, a Mancha Verde afirmou que o torcedor fazia parte de uma torcida organizada "que é bem conhecida pela violência utilizada por seus integrantes", então "sabia dos riscos".

"A vida da vítima, enquanto membro de torcida organizada, estava em risco diário e era de pleno conhecimento da própria vítima, ou seja, estava em eventos desse tipo por livre e espontânea vontade", afirmou a Mancha, citando que o torcedor morto havia participado "de brigas e outros eventos violentos".

A organizada disse ainda que a ação de indenização deveria ser suspensa até a definição do processo criminal que estabelecerá a responsabilidade pelo crime, ressaltando que não está comprovado ainda se a culpa pelos fatos é de torcedores da agremiação ou de pessoas que não fazem parte do seu quadro associativo.

José Miranda, pai do torcedor morto, afirmou no processo que o ataque foi desumano e com requintes de selvageria, citando que atearam fogo no ônibus e que o filho morreu carbonizado. "Não há dor maior para um pai ver o filho amado perder a vida e os sonhos que carregava de forma tão cruel", declarou na ação.