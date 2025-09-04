Universal acusa bispo e construtora de fraude de R$ 51 mi em obra de templo

Ele disse que não houve superfaturamento e que "o alto custo das obras decorrem única e exclusivamente dos critérios luxuosos que a Universal impõe aos seus prestadores de serviços". Ele afirmou que nem mesmo detinha autonomia decisória par contratar ou aprovar pagamentos.

"O relatório de auditoria utilizado para tentativa de comprovação do dano material não traz sequer elementos que possam corroborar com os argumentos da Igreja, os quais, em sua totalidade, são de extrema fragilidade e se baseiam em argumentos de supervalorização de orçamentos sem levar em consideração condições mercadológicas e específicas de empresas prestadoras de serviço", afirmou na defesa apresentada no processo.

A construtora Teixeira Duarte disse à Justiça que sempre agiu de forma correta e que apresentou sua proposta comercial conforme sua avaliação técnica, econômica e estratégica, após ser convidada pessoalmente por Edir Macedo para participar da concorrência.

Afirmou que a Universal poderia ter escolhido a empresa que quisesse para realizar a obra e que diversos departamentos, funcionários e diretores da instituição participaram da negociação. Segundo a empresa, os parâmetros técnicos e financeiros foram fornecidos pela própria Universal.

"Se apresentar um orçamento com o preço que a empreiteira entende ser justo configurar fraude, então certamente o livre mercado terá sido abolido", afirmaram seus advogados no processo.

A empresa declarou também não ser investigada no inquérito policial citado pela Universal e disse que a Igreja tenta induzir a Justiça a erro.