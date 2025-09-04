Universal acusa bispo e construtora de fraude de R$ 51 mi em obra de templo
A Igreja Universal disse à Justiça ter sido vítima de um esquema criminoso que teria lhe provocado prejuízos de cerca de R$ 51 milhões nas obras do templo Solo Sagrado, a catedral da instituição no Distrito Federal.
Em ação na qual cobra a restituição dos valores, a Universal acusa o Bispo Tone Fraga, que era responsável pelo seu departamento de engenharia, e a construtora Teixeira Duarte de terem superfaturado as obras e fraudado contratos com o objetivo se "locupletaram indevidamente". "Houve um conluio", afirmou a igreja no processo.
Localizado em Taguatinga, cidade satélite de Brasília, o templo levou três anos e meio para ser construído e foi inaugurado em 2022, em evento que contou com a presença do então presidente Jair Bolsonaro.
Na ação, a igreja de Edir Macedo afirmou possuir 10 mil templos e disse que o desvio foi constatado por uma auditoria, contratada após ter suspeitado de que "algo muito errado estava acontecendo" na obra do Solo Sagrado.
Para apurar o superfaturamento, a empresa de auditoria teria feito uma comparação entre os preços cobrados pelas obras e os valores de referência aplicados no mercado de construção civil.
"Esses fatores apontam para fortes indícios de má-fé, prática de ilícitos civis, fraudes em geral e, sobretudo, a caracterização de crimes, os quais estão sendo investigados pela autoridade policial, como, por exemplo, estelionato e associação criminosa", disse a Igreja à Justiça.
O Bispo Tone e a construtora negam as acusações.
Bispo diz que Universal tem critérios luxuosos
Tone, que trabalhava como corretor de imóveis antes de entrar na Universal, disse à Justiça ter servido à Igreja por mais de 25 anos, e que as acusações são fruto do "ciúmes" que outros membros da instituição desenvolveram em razão do seu bom relacionamento com Edir Macedo.
Ele disse que não houve superfaturamento e que "o alto custo das obras decorrem única e exclusivamente dos critérios luxuosos que a Universal impõe aos seus prestadores de serviços". Ele afirmou que nem mesmo detinha autonomia decisória par contratar ou aprovar pagamentos.
"O relatório de auditoria utilizado para tentativa de comprovação do dano material não traz sequer elementos que possam corroborar com os argumentos da Igreja, os quais, em sua totalidade, são de extrema fragilidade e se baseiam em argumentos de supervalorização de orçamentos sem levar em consideração condições mercadológicas e específicas de empresas prestadoras de serviço", afirmou na defesa apresentada no processo.
A construtora Teixeira Duarte disse à Justiça que sempre agiu de forma correta e que apresentou sua proposta comercial conforme sua avaliação técnica, econômica e estratégica, após ser convidada pessoalmente por Edir Macedo para participar da concorrência.
Afirmou que a Universal poderia ter escolhido a empresa que quisesse para realizar a obra e que diversos departamentos, funcionários e diretores da instituição participaram da negociação. Segundo a empresa, os parâmetros técnicos e financeiros foram fornecidos pela própria Universal.
"Se apresentar um orçamento com o preço que a empreiteira entende ser justo configurar fraude, então certamente o livre mercado terá sido abolido", afirmaram seus advogados no processo.
A empresa declarou também não ser investigada no inquérito policial citado pela Universal e disse que a Igreja tenta induzir a Justiça a erro.
"A Universal constrói uma narrativa completamente distorcida para dar a entender que os funcionários da Teixeira Duarte estariam sendo investigados no inquérito policial, o que está muito longe de ser verdade", disse a construtora à Justiça.
Segundo a empresa, "as alegações sem provas de supostos ilícitos criminais é uma atitude de extrema gravidade e não pode passar ilesa, configurando-se, inclusive, como crime".
O processo ainda não foi julgado. A Justiça determinou que a ação tramite conjuntamente com um outro processo no qual a construtora cobra por valores devidos na construção do templo.
