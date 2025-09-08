Justiça manda bloquear passaporte de acusado de racismo contra Taís Araújo
A Justiça paulista determinou o bloqueio e a apreensão do passaporte do empresário Celso Henrique de Oliveira Yamashita, acusado de cometer crime de racismo em manifestação feita sobre a atriz Taís Araújo.
Em abril de 2022, após a divulgação de um vídeo no qual a atriz criticava o então presidente Jair Bolsonaro, Yamashita escreveu em uma rede social: "É uma infeliz. Maldita Princesa Isabel."
Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público à Justiça, o comentário foi feito em um grupo de WhatsApp de um condomínio de casas em São José do Rio Preto, no interior paulista. Indignado com a manifestação, um morador enviou uma queixa à Promotoria, que requisitou a realização de uma investigação policial.
A promotora Vanessa Santa Terra disse na denúncia que o empresário fez uma clara reprovação à Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, "dando a entender que, "se a lei não tivesse sido aprovada, a pessoa negra, escravizada por mais de 350 anos no Brasil, não poderia emitir sua opinião".
A defesa do empresário, que possui uma condenação transitada em julgado por homicídio cometido em 1993, disse, durante o inquérito policial, que a frase foi uma "brincadeira".
"Senhor delegado, vivemos tempos difíceis, assolados pela devastadora Covid 19, onde perdemos mais de 600 mil vidas. E a ilustre promotoria, preocupada com uma pessoa que provavelmente gosta de aparecer, se dá ao trabalho de receber uma queixa por uma frase de bom humor, uma brincadeira", afirmou na petição de 2022 o advogado Mamede Neto, que o representa.
"Celso Yamashita, dotado de bom humor, ainda que sarcástico, escreveu uma frase totalmente inocente, sem maldade", disse.
"Nosso mundo está ficando muito chato, onde se ofende um presidente da República e as autoridades nada fazem a respeito, mas uma simples brincadeira em um grupo de whatsapp, sem direcionamento algum, é passível de processo por racismo", afirmou.
O advogado disse que o morador que fez a reclamação ao Ministério Público é "alguém desocupado".
Ao pedir o arquivamento do inquérito, advogado afirmou ainda que o empresário se colocava à disposição para fazer um desagravo ou retratação no grupo de whatsapp.
Em julho do ano passado, a juíza Maria Letícia Buassi aceitou a denúncia e determinou a abertura do processo penal.
Como, desde então, a Justiça não conseguiu citar pessoalmente o empresário sobre a abertura do processo, a Promotoria requereu o bloqueio do passaporte. "O réu continua em local incerto e não sabido, mas há notícias de que, frequentemente, vai e volta do Japão", disse o promotor Fabio Miskulim no pedido.
O bloqueio do passaporte, segundo o Ministério Público, impedirá que ele entre novamente ou deixe o país sem ser citado.
Ao aceitar o pedido, o juiz Eduardo Albuquerque afirmou que o acusado conseguiu alterar seu nome para Musashi Henrique de Oliveira Yamashita e estendeu a decisão de modo que passaportes com qualquer das identificações deverão ser bloqueados e apreendidos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.