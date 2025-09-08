Justiça manda bloquear passaporte de acusado de racismo contra Taís Araújo

A promotora Vanessa Santa Terra disse na denúncia que o empresário fez uma clara reprovação à Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, "dando a entender que, "se a lei não tivesse sido aprovada, a pessoa negra, escravizada por mais de 350 anos no Brasil, não poderia emitir sua opinião".

A defesa do empresário, que possui uma condenação transitada em julgado por homicídio cometido em 1993, disse, durante o inquérito policial, que a frase foi uma "brincadeira".

"Senhor delegado, vivemos tempos difíceis, assolados pela devastadora Covid 19, onde perdemos mais de 600 mil vidas. E a ilustre promotoria, preocupada com uma pessoa que provavelmente gosta de aparecer, se dá ao trabalho de receber uma queixa por uma frase de bom humor, uma brincadeira", afirmou na petição de 2022 o advogado Mamede Neto, que o representa.

"Celso Yamashita, dotado de bom humor, ainda que sarcástico, escreveu uma frase totalmente inocente, sem maldade", disse.

"Nosso mundo está ficando muito chato, onde se ofende um presidente da República e as autoridades nada fazem a respeito, mas uma simples brincadeira em um grupo de whatsapp, sem direcionamento algum, é passível de processo por racismo", afirmou.

O advogado disse que o morador que fez a reclamação ao Ministério Público é "alguém desocupado".