Juiz condena Record três vezes no mesmo dia por erros em reportagens
A TV Record foi condenada três vezes, no mesmo dia, pela Justiça paulista por conta de erros em reportagens.
As sentenças, em processos distintos, foram tomadas no dia 4 de setembro pelo juiz Silas Dias de Oliveira Filho, da 1ª Vara Cível de Suzano, na Grande São Paulo.
A primeira condenação foi motivada por reportagens exibidas em 2021 nos programas JR 24H e Balanço Geral sobre a morte de dois suspeitos após furto de carne na Bahia. A emissora mostrou a fotografia de um jovem, que não tinha nenhuma relação com o episódio, como sendo a de um dos jovens mortos. A imagem divulgada era de um garoto que havia sido assassinado em Suzano ao tentar salvar a vida de um primo da ação de um criminoso.
"Morreu como herói, mas foi tratado como vil", disseram à Justiça os advogados Rafael Martinez e Paulo Correia Júnior, que representam os pais do jovem assassinado em Suzano. Segundo eles, por conta da repercussão e da credibilidade do apresentador Reinaldo Gottino, a família ficou em situação "humilhante e vexatória", tendo de explicar a conhecidos que o filho morto não tinha envolvimento algum com o crime da Bahia.
Na sentença em que condenou a emissora a pagar uma indenização de R$ 10 mil aos pais do homem, o juiz Oliveira Filho afirmou que "não havia sequer como conceber a ligação do filho dos autores da ação com os fatos noticiados, que ocorreram em Estado distinto".
A Record, que ainda pode recorrer, declarou na defesa apresentada à Justiça que não cometeu ato ilícito e que a família não comprovou que a imagem exibida era a do filho morto.
"Difícil acreditar que os autores do processo tiveram qualquer tipo de abalo de índole moral passível de indenização, visto que a reportagem apenas retratou fato verídico, devidamente apurado e de interesse público, sem qualquer excesso ou abuso", afirmou a emissora na ação.
Outras condenações estão ligadas ao Cidade Alerta
As outras duas condenações ocorreram em razão de uma reportagem exibida pelo programa Cidade Alerta, em 2019, que culpava dois homens pelo assassinato de uma garota. A emissora disse na ocasião que ela havia sido morta por meio de socos, pontapés e golpes de karatê. Um laudo pericial, no entanto, concluiu que a jovem morreu por intoxicação causada pelo consumo de cocaína.
À época da reportagem, os dois citados efetivamente eram considerados suspeitos. Chegaram a ser presos durante a investigação policial. O problema, segundo a sentença, é que a emissora não os tratou como acusados, mas como assassinos. O juiz disse na decisão que a Record fez recair sobre eles "o peso de uma condenação moral prematura", sem que o espectador tivesse sido informado que a polícia não tinha terminado as investigações.
"A ré, inclusive, afirmou de forma categórica que a causa da morte seriam socos, pontapés e golpes de karatê em momento que sequer a Polícia Civil tinha essa convicção", afirmou o juiz, ressaltando que as acusações contra os dois foram arquivadas.
Os homens apontados na reportagem abriram processos diferentes contra a emissora.
O juiz Oliveira Filho concedeu uma indenização de R$ 15 mil a um dos jovens. O segundo, por aparecer com mais contundência na reportagem, receberá um valor maior, de R$ 30 mil.
A emissora ainda pode recorrer nas duas ações.
Nas defesas apresentadas à Justiça, a Record disse que não extrapolou os limites da liberdade de imprensa e que noticiou fatos de inegável interesse público.
"A Record atuou dentro dos limites do direito de informar, produzindo a matéria com base nos depoimentos dos familiares, especialmente da mãe e da irmã, e em imagens fornecidas pelas autoridades policiais", afirmou. "Não houve qualquer distorção dos fatos ou intenção de ofender."
