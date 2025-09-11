Juiz condena Record três vezes no mesmo dia por erros em reportagens

"Morreu como herói, mas foi tratado como vil", disseram à Justiça os advogados Rafael Martinez e Paulo Correia Júnior, que representam os pais do jovem assassinado em Suzano. Segundo eles, por conta da repercussão e da credibilidade do apresentador Reinaldo Gottino, a família ficou em situação "humilhante e vexatória", tendo de explicar a conhecidos que o filho morto não tinha envolvimento algum com o crime da Bahia.

Na sentença em que condenou a emissora a pagar uma indenização de R$ 10 mil aos pais do homem, o juiz Oliveira Filho afirmou que "não havia sequer como conceber a ligação do filho dos autores da ação com os fatos noticiados, que ocorreram em Estado distinto".

A Record, que ainda pode recorrer, declarou na defesa apresentada à Justiça que não cometeu ato ilícito e que a família não comprovou que a imagem exibida era a do filho morto.

"Difícil acreditar que os autores do processo tiveram qualquer tipo de abalo de índole moral passível de indenização, visto que a reportagem apenas retratou fato verídico, devidamente apurado e de interesse público, sem qualquer excesso ou abuso", afirmou a emissora na ação.

Outras condenações estão ligadas ao Cidade Alerta

As outras duas condenações ocorreram em razão de uma reportagem exibida pelo programa Cidade Alerta, em 2019, que culpava dois homens pelo assassinato de uma garota. A emissora disse na ocasião que ela havia sido morta por meio de socos, pontapés e golpes de karatê. Um laudo pericial, no entanto, concluiu que a jovem morreu por intoxicação causada pelo consumo de cocaína.